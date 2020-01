21 de los 36 diputados de RN anuncian que votarán en contra de una nueva Constitución

Parlamentarios aseguran que hay dos caminos: el del inmovilismo, que "desconoce las reformas y cambios que debemos hacer"; y el de la refundación.

Tal como ya lo habían anunciado la mayoría de los senadores del partido, desde Renovación Nacional manifestaron que 21 de los 36 diputados votarán en contra de una nueva Constitución.

Según su declaración pública, titulada "Rechazar para reformar", hay dos caminos que no son buenos para Chile.

"El primero es el camino del inmovilismo, que desconoce las reformas y cambios que debemos hacer para empatizar con el malestar social de muchos chilenos", comienzan indicando.

"El segundo es el camino de la refundación, que se avergüenza del camino recorrido y pretende partir desde cero, sobre una 'hoja en blanco', el camino del futuro", agregaron.

Entre quienes firman la misiva se encuentra Catalina Del Real, Bernardo Berger, Aracely Leuquén, Camila Flores, Eduardo Durán, Diego Schalper, Diego Paulsen, Miguel Mellado, Cristobal Urruticoechea, Leonidas Romero, Luis Pardo, Sofía Cid, entre otros.

"Este acuerdo era un acuerdo por la paz que no se cumplió. Por lo tanto hoy vemos cómo la violencia sigue en las calles y cómo hay una oposición extrema que no quiere ni siquiera condenar que no se puedo realizar la PSU, condenar que hay violencia. Por lo tanto, el acuerdo no se está cumpliendo", indicó la diputada Del Real.

Al mismo tiempo, informaron que hay ocho diputados que votarán que sí, mientras que hay siete diputados que están "en reflexión".

