10% de fondos AFP: Tribunales han retenido casi $308 mil millones por pensiones de alimentos

Según las estadísticas, el monto total retenido de los fondos de los supuestos deudores de pensiones alimentarias es de $307.876.504.313.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio cuenta del proceso de retención del 10% de los fondos previsionales por conceptos de deudas de alimentos, informando que en total se cautelaron casi 308 mil millones de pesos.

Chevesich explicó que entre el 25 de julio y el 31 de agosto pasado, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, lo que equivale al 1.828% de un año normal, en el mismo período de tiempo, decretando un total de 326.000 medidas cautelares, con un universo de 236.800 posibles deudores.

"Lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley", aseveró la vocera.

La ministra se hizo cargo, además, de los inconvenientes de que debieron sortear los tribunales en el proceso. "Todo proceso digital y masivo genera inconvenientes, los hemos detectado y aplicado todo nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible; entre ellos, el congelamiento de los fondos de demandantes o de personas que no tienen causas de alimentos, lo que lamentamos profundamente y, como dije, estamos trabajando para solucionarlos", dijo.

Según los antecedentes, se trató de 15.000 casos ya solucionados, lo que representa un 5% del total general.

Asimismo, explicó que la retención de fondos sin orden judicial que algunas AFP realizaron en base a un listado enviado por el Poder Judicial "Solo buscaba proteger a las partes demandantes, en concreto, retardar el pago del 10% a que me refiero; esto es, que no se efectuara dentro de los primeros 10 días que la ley señalaba, pues a las personas que en el figuraban los podía afectar una resolución que dispusiera la retención, por lo tanto, tenía una carácter preventivo. El Poder Judicial ha hecho todas las gestiones al más alto nivel para destrabar la situación y entendemos que se ha ido solucionando por las AFP".

La ministra reveló que los escasos días incluidos en la reforma "puso una presión extraordinaria al sistema de tramitación en los juzgados de familia, encargados de dar curso a las solicitudes de retención".

De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

Para culminar, la vocera del máximo tribunal reiteró que "la solución al incumplimiento de las pensiones de alimentos y la cultura de no respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobrepasa con creces las funciones propias del Poder Judicial, por lo que hacemos un llamado a que todos los agentes estatales con competencias en estas materias se aboquen a proponer avances y correcciones, y estamos absolutamente disponibles para, desde nuestra experiencia, contribuir en todas las instancias para estos efectos".

