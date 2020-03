Marcelo Ríos cumplió promesa de ayudar a "Crespita" Rodríguez en operación

La boxeadora publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Ríos, donde le agradeció su visita y apoyo y le prometió que prontamente volverá a la disciplina.

, Miércoles 11 de marzo de 2020 a las 17:03 horas

Fue el pasado 15 de febrero cuando la boxeadora chilena Carolina "Crespita" Rodríguez, una de las deportistas más destacadas de los últimos años y campeona mundial en su categoría, reveló que tendría que ser operada debido a que se le encontró un tumor cervical.

Tras el anuncio de la pugilista, el ex tenista nacional y otrora número uno del mundo, Marcelo Ríos, le envió su apoyo y le ofreció ayuda.

Y a casi un mes, el "Chino" cumplió con su palabra, pues la propia "Krespita" anunció a través de sus redes sociales que el zurdo de Vitacura la ayudó para que este miércoles se pueda operar el tumor detectado el año pasado.

Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Ríos, donde le agradeció su visita y apoyo y le prometió que prontamente volverá a la disciplina.

"Simplemente gracias, Marcelo Ríos, por tu apoyo, de hacer este combate más simple junto a la clínica Meds. Gracias por tu visita en la clínica y hacernos reír un rato y mostrarnos lo transparente que eres", escribió la boxeadora.

Además, añadió que "sigue en pie que hagamos sparring, que vuelvo a competir sí o sí. Y no puedo no mencionar quienes me apañan en todas mis locuras, mis alegrías y por sobretodo mis caídas".

