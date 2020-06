La emotiva carta del primer basquetbolista chileno en confesar su homosexualidad

, Martes 16 de junio de 2020 a las 10:03 horas

Si hay un tema que por estos días sigue siendo tabú en Chile es el de la homosexualidad, más aún si se da en el deporte.

Sin embargo, Daniel Arcos hizo historia al publicar una extensa carta en su cuenta en Instagram, para confesar que es gay, siendo el primer basquetbolista chileno en revelarlo.

"Este día lo esperé por mucho tiempo, un desafío personal con nuevos colores en la camiseta, colores que antes miraba con vergüenza y que hoy decido vestir con orgullo, y que pese al paso del tiempo aún están presentes como tabú en los deportes, que en mi caso es el básquetbol", reconoció el jugador de Deportes Castro.

Además, contó que la decisión no fue fácil y que sus experiencias varias veces le hicieron "sentir fuera de lugar".

"Sentía que no podía ser realmente quien yo era, en varias instancias evadí preguntas incómodas, mentí y me silencié cuando encontré que algo no era justo (...) ya que en muchos momentos se manifestaba la homosexualidad como burla e insulto", añadió el deportista.

"Esta incomodidad fue motivo de que en ocasiones llegara a pensar en abandonar este lindo deporte e irme por lo más tranquilo y fácil. Sin embargo, los objetivos que tenía en mente eran muchos más grandes e importantes para mí", añadió.

Por último, Arcos manifestó que "quiero ser parte del cambio y construir una sociedad en la que nos tratemos con respeto y podamos ser felices".

Ver esta publicación en Instagram 🏳️‍🌈🏀 Orgulloso y libre. Una publicación compartida de Daniel Arcos (@daniel_arcos9) el 15 Jun, 2020 a las 3:00 PDT

PURANOTICIA