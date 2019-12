Yate de Marc Anthony resulta con pérdida total tras violento incendio en Miami

Un yate propiedad del cantante Marc Anthony se quemó producto de un incendio registrado en la parte alta del barco, el cual se encontraba en el sector de Watson Island, en Miami, Estados Unidos.

Medios locales informan que la embarcación, de 37 metros de largo, que estaba atracada en la calzada MacArthur, en el Island Gardens Marina, se podía ver con llamas de gran tamaño, además del humo que emanaba desde sus cubiertas superiores.

El grupo de Rescate de Bomberos de Miami, señaló en su cuenta de Twitter que "las unidades de Miami Fire Rescue respondieron a un yate de 120 pies (37 metros) que se incendió aproximadamente a las 7:30 p.m. de hoy".

"Se pidió a las unidades de Miami-Dade Fire Rescue y Miami Beach Fire Rescue que ayudaran con los recursos hídricos. El fuego estuvo bajo control en dos horas y ningún otro barco resultó dañado", agregaron.

Por su parte, el capitán Ignatius Carroll, del Miami Fire Rescue, explicó que "debido a la cantidad de fuego en ese barco, tuvimos que realizar más ataques defensivos, así que también tenemos nuestros botes de bomberos con el condado de Miami-Dade".

At 7:30 p.m. on Wednesday, Dec. 18, #MDFR #Fireboat21 & #Fireboat73 along with @miamibeachfire assisted @miamifirerescue in responding to a yacht fire at the marina located on Watson Island.



