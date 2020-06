Twitter elimina video de campaña de Donald Trump tras denuncia por derechos de autor

Twitter eliminó un vídeo divulgado por la campaña para la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un problema de derechos de autor. Esto, en pleno pulso entre el Mandatario norteamericano y la firma dirigida por Jack Dorsey.

La cuenta @TeamTrump difundió un vídeo de casi cuatro minutos en el que, con la voz de Trump, mostraba imágenes de duelo y protestas, tras la muerte del joven afroamericano George Floyd a manos de la Policía y las contrapone con otras escenas de disturbios.

El video, difundido en varias redes sociales, fue eliminado de Twitter, según la propia compañía, después de que el autor de una de las imágenes presentase una queja, según informa el portal de noticias The Hill.

El propio Trump había retuiteado el mensaje de su campaña, aún público en YouTube.

El presidente ha amenazado con endurecer las restricciones a las redes sociales e incluso "cerrarlas" después de que esta semana Twitter incluyese avisos por posible exaltación de la violencia en uno de sus mensajes, también relativo a las protestas por la muerte de Floyd.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.



The same speech the media refused to cover.



Here is the YouTube link.



WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm