Tiroteo en Canadá: Hombre mata al menos 10 personas en Nueva Escocia

Los residentes también informaron varios incendios en edificios, pero la policía no confirmó de inmediato los detalles.

Más de 10 personas, incluido un oficial de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), murieron en un tiroteo en la zona rural de Nueva Escocia, dijo la policía este domingo.

La policía indicó que el sospechoso también estaba muerto después de los ataques en el área de Portapique de la provincia del Atlántico. Dijeron que no podían dar un número preciso de los muertos.

"Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza, ya que hemos perdido uno de los nuestros", declaró Brian Sauvé, presidente de la Federación Nacional de Policía, en un comunicado. "Un segundo miembro resultó herido en el cumplimiento de su deber hoy".

La policía no ha proporcionado un motivo para el ataque. Al final de la mañana, había media docena de vehículos policiales en el lugar. Una cinta policial amarilla rodeaba las bombas de gas, y la policía estaba investigando un gran SUV plateado.

El incidente comenzó en el pequeño pueblo rural de Portapique, donde la policía aconsejó a los residentes que cierren sus casas y se queden en sus sótanos.

"Nunca me imaginé cuando me acosté anoche que me despertaría con la horrible noticia de que un tirador activo andaba suelto en Nueva Escocia", señaló el primer ministro de Nueva Escocia, Stephen McNeil. "Este es uno de los actos de violencia más insensatos en la historia de nuestra provincia".

Dijo que era una "carga pesada" adicional en medio de los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus, y que la policía anunciará más detalles más adelante.

La policía declaró más temprano el domingo que el sospechoso conducía un automóvil que parecía un vehículo policial y vestía uniforme de policía, pero luego dijo que "se creía que conducía un pequeño SUV Chevrolet plateado", que viajaba hacia el sur por una carretera. Dijeron que no es un empleado o funcionario de RCMP.

Lisa Croteau, una portavoz de la fuerza provincial, dijo que la policía recibió una llamada sobre "una persona con armas de fuego" alrededor de las 10:30 p.m. el sábado y la investigación "se convirtió en una investigación activa de disparos".

PURANOTICIA / AGENCIA