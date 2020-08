Rafael Correa asume candidatura a la vicepresidencia de Ecuador para 2021

El ex Mandatario celebró el anuncio que sea realizó vía Facebook Live, desde Bélgica, país en el que vive desde 2017.

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó que asumirá el rol de candidato a la vicepresidencia del país durante las próximas elecciones a celebrarse en 2021.

Correa, quien se encuentra en Bélgica desde el año 2017, enfrenta una serie de procesos judiciales con órdenes de detención.

Sobre su postulación afirmó que "acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado".

Correa fue presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión por Facebook.

Cabe recordar que Rafael Correa ejerció la presidencia de Ecuador entre los años 2007 y 2017, año en que asumió el actual mandatario Lenín Moreno.

Además, enfrenta una serie de acusaciones que le podrían significar varios años tras las rejas, entre las que se cuentan casos de corrupción o su presunta responsabilidad en el secuestro de un opositor suyo, ocurrido en Colombia, el año 2012.

