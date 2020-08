Primera Dama de EE.UU. asegura que el país necesita "ahora más que nunca" el liderazgo de Donald Trump

Melania Trump agregó que el actual mandatario no es una persona que guarde secretos, y que "él es lo mejor para nuestro país".

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, salió este martes en defensa de su esposo, Donald Trump, y aseguró que el país "necesita ahora más que nunca" su liderazgo, en el discurso que ofreció durante el segundo día de Convención Republicana.

"En mi esposo tienes un presidente que no dejará de luchar por ti y tu familia. Veo lo duro que trabaja día y noche y a pesar de los ataques sin precedentes de los medios y la oposición, no se rendirá. De hecho, si le dices que no se puede hacer, simplemente trabaja más duro", dijo Melania.

"Él es lo mejor para nuestro país. Todos sabemos que Donald Trump no guarda secretos sobre cómo se siente sobre las cosas. La honestidad total es lo que nosotros como ciudadanos merecemos de nuestro presidente, te guste o no, siempre sabes lo que está pensando", agregó la primera dama.

La Primera Dama también expresó palabras de consuelo para las víctimas de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos, que ya suma más de 5,7 millones de casos y cerca de 178.500 fallecidos.

A su vez, agradeció la labor de los trabajadores que se han desempeñado durante los últimos meses en primera línea frente a la pandemia, ya que "a pesar de los riesgos", antepusieron al país por delante de su propia seguridad.

