Primer Ministro de Inglaterra da por confirmado el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, se sumó a los líderes que consideran que el opositor ruso Alexei Navalni fue víctima de un "envenenamiento" y solicitó una investigación "transparente" sobre lo ocurrido, sin señalar directamente a Moscú.

"El envenenamiento de Alexei Navalni ha impactado al mundo. Reino Unido muestra su solidaridad con él y con su familia", dijo Johnson en su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones fueron realizadas luego que que países como Alemania y Francia también hayan afirmado que el repentino empeoramiento de la salud del opositor fue intencionado.

"Necesitamos una investigación completa y transparente sobre lo que ha ocurrido. Los responsables deben rendir cuentas y Reino Unido se unirá a los trabajos internacionales para garantizar que se haga justicia", declaró Johnson.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done.