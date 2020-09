Pirocumulonimbo, la peligrosa nube "artificial" de tormenta creada por incendios como los de California

Como cada año, partes de California se han convertido en un infierno en llamas: cientos de desplazados, aire contaminado, propiedades quemadas, bosques y ciudades enteros reducidas a cenizas.

Pero este 2020, la proporción de los incendios y la cantidad de humo que han generado no solo han oscurecido el cielo en gran parte del estado, sino que han provocado también inusuales fenómenos meteorológicos: desde tornados de fuego hasta nubes de tormenta creadas por el humo.

Uno de ellas se registró la semana pasada y, según indicó la NASA, podría ser la mayor en la historia de Estados Unidos.

Se trató de un gigantesco pirocumulonimbo, una nube "artificial" generada por el humo que se alzó hasta 15 kilómetros en cielo sobre el condado de Fresno.

Fue visible desde el espacio por los satélites de la agencia espacial estadounidense, pero también fue reportada por pasajeros de varios aviones que pasaban por la zona.

Tal fue su tamaño que la NASA informó que la nube había bloqueado la visibilidad de sus satélites sobre partes de California durante el día 6 de septiembre, imposibilitándole seguir desde el espacio el desarrollo de los incendios.

¿Qué son los pirocumulonimbos?

De acuerdo con un comunicado de la NASA, este tipo de nubes, también llamada cumulonimbus flammagenitus, son aquellas que se producen de forma "artificial" como resultado de una fuente natural de calor, como un incendio forestal o un volcán.

"El aire caliente que sale del fuego puede llevar vapor de agua a la atmósfera y generar nubes. Se puede crear cualquier tipo de nube convectiva. En este caso, se creó un cumulonimbus o nube de tormenta", indica el texto.

La agencia agrega que este tipo de formación nubosa suele ser la más peligrosa, dado que al generar una nube de tormenta, los rayos y vientos que provoca pueden hacer que el fuego se extienda o que se generen nuevos focos de incendios.

Según la NASA, las mediciones realizadas y que todavía se analizan sugieren que podría tratarse de la mayor en el país desde que se tienen registros.

"Los valores del índice de aerosol creado por la nube pirocumulonimbo indican que este es uno de los eventos más grandes, si no el más grande, visto en Estados Unidos", indicó en el comunicado Colin Seftor, científico atmosférico del Centro de Vuelo Espacial Goddard.

¿Cuál es la situación con los incendios en EE.UU.?

De acuerdo con el Centro Nacional Interagencial de Bomberos, actualmente se registran más de 100 incendios en al menos 12 estados de EE.UU.

California, el estado de Washington y Oregón, los tres que ocupan la costa oeste de EE.UU., han sido los más afectados: en ellos se reportan al menos 12 muertes, miles de desplazado y ciudades enteras destruidas.

El gobernador de Oregón consideró que los fuegos podrían llevar a "la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades" en la historia del estado.

En tanto en Washington, las autoridades indicaron que el fuego es uno de los peores que se ha registrado en el último medio siglo.

California, que vive una prolongada sequía y una ola de calor, es el estado que más fuegos reporta: más de 25, incluidos tres de los cinco mayores de su historia.

Según datos oficiales, más de 3,1 millones de acres se han quemado en los últimos días, un récord para el estado.

"Esa superficie es el tamaño de más de diez veces la ciudad de Nueva York. Es una locura. Ni siquiera hemos entrado en la temporada de incendios de octubre y noviembre y ya hemos batido el récord de todos los tiempos", dijo a CNN el jefe de bomberos Richard Cordova.

¿Qué hay detrás de estos incendios?

La gran cantidad de incendios en la región oeste fueron provocados por una serie de causas, desde cables eléctricos caídos hasta una fiesta en la que lanzaron fuegos artificiales.

Sin embargo, varios expertos han notado que en los últimos años, el área ha vivido eventos climáticos extremos.

Según un estudio de la Universidad de California en San Diego, en gran medida se trata de una tendencia causada por efectos mayores asociados al cambio climático.

Si bien el cambio climático en sí no es la causa de los incendios, ayuda a establecer las condiciones para incendios forestales masivos, indican los científicos.

El oeste de EE.UU. ha experimentado recientemente serias olas de calor, incluido un día que llevó a lo que podría ser la temperatura más alta jamás registrada de manera confiable en el planeta, 54,4 ºC, reportada también en California.

La semana pasada, otra ola de calor en el sur de ese estado también llevó a registrar temperaturas récord y apagones.

Estas condiciones cálidas y secas han hecho que la región se vuelva más proclive a los incendios forestales.

Temperaturas récord e incluso nieve en otros estados, como Colorado, también han generado vientos fuertes hacia la zona oeste.

Unas corrientes de aire seco conocidas como vientos de Santa Ana o del Diablo (en dependencia de si afectan el norte o sur de California) también suelen contribuir a la propagación de los incendios durante los meses de otoño y este año ya han comenzado a estar activos.

Según el diario Los Angeles Times, además del cambio climático, también han contribuido otros factores como más personas que viven en áreas propensas a incendios forestales y el crecimiento excesivo de maleza en algunas zonas.

Today I was flying from San Jose to Las Vegas on SWA & I looked out my window & I saw this cloud. I l found out that it is a cumulonimbus flammagenitus cloud aka pyrocumulonimbus cloud, a type of cloud that forms above a source of heat, such as a wildfire #CreekFire pic.twitter.com/HCqyWiHpNx