Partido Demócrata nombró de forma oficial a Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos

El Partido Demócrata nombró este 18 de agosto al ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, como su candidato de cara a los próximos comicios presidenciales de noviembre.

El importante anuncio se realizó en la conferencia nacional de partido, la cual debido a la pandemia de Covid-19 que azota a los Estados Unidos debió hacerse de forma online.

La candidatura fue oficializada con el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders.

Durante alrededor de 30 minutos, los compromisarios de 57 estados y territorios de EE.UU. fueron anunciando sus votos.

Una vez terminada la votación, la convención conectó en directo con la residencia de Biden en Delaware, quien apareció junto a su esposa Jill, celebrando la confirmación.

"Gracias, muchas gracias desde el fondo de mi corazón", dijo. "Nos vemos el jueves, gracias, gracias", agregó.

Momentos después del anuncio y de la espontánea celebración, el ahora candidato a la presidencia publicó un mensaje vía Twitter, en el que señaló que "es el honor de mi vida aceptar la nominación del Partido Demócrata a presidente de EE.UU. de América".

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention