Papa Francisco admite que hasta que no empezó a estudiar no entendió el problema ambiental

La autoridad católica señaló que desde entonces ha pasado mucho tiempo y que ha cambiado completamente su percepción sobre el tema medio ambiental.

El Papa admitió que cuando todavía era cardenal de Buenos Aires no entendía "la fuerza con la que los obispos brasileños hablaban de los grandes problemas de la Amazonía" en la conferencia de Aparecida (Brasil) y que - hasta que no empezó a estudiar- no comprendió asuntos ambientales como el cambio climático.

"Desde entonces, ha pasado mucho tiempo, y he cambiado completamente la percepción del problema ambiental. Al principio yo tampoco entendía estos temas. Luego, cuando empecé a estudiar y me quité el velo", señala Francisco en un libro entrevista escrito por el gastrónomo y fundador de 'Slow Food', el italiano Carlo Petrini.

El pontífice habla así de su conversión ecológica y de cómo pasó de incluso molestarle que los obispos brasileños hablasen siempre de los problemas de la Amazonía a ser la ecología y la opción preferencial por el cuidado del planeta, uno de los ejes fundamentales de su pontificado.

El Papa señaló que es "correcto" dar a todos "tiempo para entender" si bien hizo hincapié en la necesidad de apresurarse "a cambiar nuestros paradigmas si queremos tener un futuro".

De este modo, el Papa admitió que no entendía qué tenía que ver su papel de obispo con "la salud del pulmón verde del mundo" y recordó o a su vez cómo fue Benedicto XVI, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño celebrada en Aparecida (Brasil, 2017), quien afirmó que "la Iglesia crece no por el proselitismo sino por la atracción, es decir, por el testimonio", condenando así el proselitismo. A este respecto añade: "Me enfado cuando dicen que Benedicto es un conservador. ¡Benedicto era un revolucionario! En tantas cosas que hizo, en tantas cosas que dijo, era un revolucionario".

En este libro, que se publicó este martes en Italia, nacido de las charlas entre el pontífice argentino y el agnóstico y ecologista Pertini, Francisco también incide en que su encíclica 'Laudato Sí' no es una encíclica verde ni tampoco "un texto ambientalista". Y ha agregado: "Es más bien una Encíclica social. Debido a que nosotros los hombres, somos los primeros en ser parte de la ecología, el hombre y el medio ambiente no son separables".

De este modo también defendió que* "es un punto común para religiosos y no religiosos porque fue escrito para todos".

