Muere Robert Trump, el hermano menor del presidente, a los 72 años

Robert S. Trump, el hermano menor de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, murió este sábado por la noche en el New York Presbyterian Hospital en Manhattan, a los 71 años, según confirmó The New York Times.

Desde la Casa Blanca no se dio información acerca de la causa de muerte, aunque se supo que Donald Trump viajó el viernes fuera de agenda para visitarlo al hospital, donde se encontraba internado en grave estado.

De acuerdo a lo publicado por el New York Times, Robert Trump tenía problemas de salud desde el mes pasado y tomaba anticoagulantes debido a que recientemente había sufrido hemorragias cerebrales que comenzaron después de una caída.

"Con enorme pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció en paz esta noche", indicó Donald Trump en un comunicado. "No sólo era mi hermano, era mi mejor amigo. Se le extrañará enormemente, pero nos encontraremos otra vez. Su recuerdo vivirá para siempre en mi corazón. Robert, te amo. Descansa en paz", añadió en su mensaje el Jefe de Estado.

