Matthei y el fin de la cuarentena en Providencia: "Esto no es chipe libre"

"Si no somos responsables y tenemos nuevamente brotes, nos van a imponer otra vez la cuarentena", advirtió Matthei.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que el levantamiento de la cuarentena total en Providencia (medida que regirá mañana desde las 5:00 horas) no implica un "chipe libre" para los habitantes de la comuna.

"Esto no es chipe libre, quiero dejarlo súper claro. Nuestros parques y plazas van a mantenerse cerrados. Los adultos mayores de 80 años no pueden salir, y ojalá que los mayores de 65 años tampoco lo hagan", aseguró en el punto de prensa que la reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y los alcaldes Felipe Alessandri (Santiago) y Raúl Torrealba (Vitacura).

"Esto no significa que haya pasado el peligro, el peligro está ahí y no es chipe libre. Es solamente un poco más de libertad de que la que tenemos hasta hoy día", añadió.

La alcaldesa planteó que "el pequeño comercio va a poder funcionar, ojalá con la menos cantidad de gente posible" y descartó la apertura de los grandes centros comerciales. "La idea es que no salga gente a la calle que no necesita hacerlo. Los malls no están dadas las condiciones para que abran, de ninguna manera", explicó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la situación de su comuna, que mañana quedará en confinamiento solo en el territorio al norte las avenida Matta y Blanco Encalada

"Quiero ser muy enérgico en señalar que vamos a estar fiscalizando en la zona que a partir de mañana no va a tener cuarentena. El Parque O'Higgins se mantiene cerrado, los pequeños negocios de barrio sí van a poder abrir, las peluquerías sí van a poder abrir, pero la recomendación es siempre con guantes, mascarillas y tratar, en todo comercio, de tomar todas las medidas preventivas que sean posibles", afirmó.

"Las botillerías en las zonas sin cuarentena van a poder funcionar hasta las diez de la noche. En el sector con cuarentena, las botillerías no van a poder abrir, los kioscos en la plaza no van a poder abrir", agregó el edil.

Alessandri confirmó que ya hubo una coordinación con el Ejército, Carabineros y la PDI para aumentar la fiscalización en el nuevo escenario.

"En la comuna de Santiago el territorio en cuarentena total se redujo en un 40%. Frente a eso, y siendo apoyados por la Dirección de Seguridad de la municipalidad, se va a estar fiscalizando aun con mayor fuerza que la que hemos visto los últimos días", sentenció.

