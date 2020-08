Joe Biden asume candidatura a la Casa Blanca afirmando que "traerá luz" a Estados Unidos

El ex vicepresidente deberá enfrentar al actual mandatario, Donald Trump, en medio de una de las mayores crisis del último tiempo.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este jueves en su discurso de aceptación a su candidatura que traerá "la luz" a un "periodo de oscuridad".

Biden, quien ya aceptó la nominación el primer día de Convención Demócrata, cerró la cita con un discurso en el que ha destacado la necesidad de acudir a votar, pues Estados Unidos se está jugando salir o no de "un periodo de oscuridad", basado en la "ira", el "miedo" y la "división".

"Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la Presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos", expresó.

"Ahora la historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles a los que Estados Unidos se ha enfrentado. Cuatro crisis históricas, todas al mismo tiempo. Una tormenta perfecta", dijo Biden en relación a la pandemia del coronavirus, la crisis económica, los conflictos raciales y el cambio climático.

"Estamos listos", recalcó Biden, quien ha criticado la gestión de Trump en la crisis del coronavirus, pues "sigue esperando un milagro", ya que "después de todo este tiempo, el presidente todavía no tiene un plan".

"Desarrollaremos y desplegaremos pruebas rápidas con resultados disponibles de inmediato. Fabricaremos los suministros médicos y el equipo de protección que nuestro país necesita. Los fabricaremos aquí, en América, para que nunca más estemos a merced de China u otros países extranjeros", señaló.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Después de que el día anterior la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, deslizara que perdió las elecciones pasadas frente a Trump por la supuesta injerencia del Gobierno de Moscú, Rusia se ha vuelto a colar en la Convención Demócrata.

En esta ocasión, Biden aseguró que Estados Unidos "no hará la vista gorda" ante las presuntas "recompensas" que el Kremlin, que siempre lo ha negado, habría prometido a cambio de las vidas de soldados estadounidenses.

"No permitiré interferencias extranjeras en nuestro ejercicio democrático más sagrado, la votación", dijo Biden, en consonancia con las teorías que Clinton lanzó el día anterior.

"Empecemos juntos, tú y yo, una nación bajo Dios, unidos en nuestro amor por Estados Unidos, y en nuestro amor por los demás. Porque el amor es más poderoso que el odio. La esperanza es más poderosa que el miedo, y la luz es más poderosa que la oscuridad. "Este es nuestro momento. Esta es nuestra misión", concluyó.

