Jair Bolsonaro destituyó al ministro de Salud de Brasil tras discrepancias por el manejo de la pandemia

Luego de una serie de discrepancias por la forma de enfrentar la pandemia del Covid-19, finalmente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó a su ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.

El saliente secretario de Estado era partidario del aislamiento social para prevenir la propagación del coronavirus y así evitar el colapso en el sistema de salud.

Por su parte Bolsonaro pedía que se flexibilizaran las medidas ya que consideró al virus como una "gripesita" o "resfriadito".

"Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro comunicar mi renuncia al Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que se me dio", publicó en su cuenta de Twitter Mandetta.

Cabe señalar que Brasil es el país de Latinoamérica más golpeado por el Covid-19, hasta este miercoles se habían registrado más de 1.700 muertes y más de 28.000 contagiados.

