Intendente de Valparaíso y violenta jornada en Quilpué: "No vamos a parar hasta desalojar las tomas ilegales"

Jorge Martínez aseguró que ya se han detenido a bandas de delincuentes, de los que dijo que "al parecer" estarían "vinculados al narcotráfico".

Violentos enfrentamientos se produjeron la mañana de este viernes 5 de junio entre familias que levantaron una toma en el sector de Belloto Sur, comuna de Quilpué, y personal militar y de Fuerzas Especiales de Carabineros, tras un desalojo parcial de estos terrenos ocupados irregularmente.

La situación más compleja se produjo cuando levantaron barricadas con neumáticos encendidos en la autopista Troncal Sur, en dirección a la comuna de Viña del Mar, situación que ocasionó una kilométrica congestión vehicular que circulaban desde Villa Alemana, en la provincia de Marga Marga.

Al respecto, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, indicó "hay gente que lleva años esperando su casa, organizándose, reuniendo la plata mensual, esperando que se le asigne un terreno, se empieza a licitar y de pronto llega un grupo, lo ocupa ilegalmente y lo priva de eso. Espero que toda la sociedad lo rechace y no aparezcan interpretaciones erróneas".

"A la comunidad: no vamos a parar hasta desalojar las tomas ilegales. Si en esas tomas hay personas en situación vulnerable, por cierto que el Minvu, el Servu, Desarrollo Social, la Municipalidad, buscarán soluciones, pero lo uno no quita lo otro. Uno es la solución y otra es cometer un delito", añadió la máxima autoridad regional.

De igual forma, Martínez sostuvo que "la PDI y Carbaineros siguen un hilo conductor muy preciso: ya se han detenido a bandas de delincuentes, incluso, al parecer, vinculadas al narcotráfico, dedicadas a tomarse terrenos, que los dividen y venden a gente más o menos inocente. Ya se pudo detener a una banda y confiamos en que los policías puedan pesquisar a todos estos delincuentes".

Cabe indicar que personal de Carabineros respondió a las agresiones de los pobladores utilizando el carro lanzaaguas y un número indeterminado de bombas lacrimógenas, además de tomar a varios detenidos para restituir el tránsito vehicular, situación que recién se consiguió luego de al menos dos horas.

Las 110 familias que ocuparon estos terrenos indicaron que fueron notificados, sin embargo, no se imaginaron que sería tan pronto, señalando que "esto no es por gusto, es por necesidad, no tenemos dónde vivir".

Esto se enmarca en el contexto del creciente aumento de tomas ilegales que se han levantado durante este período de pandemia en la región de Valparaíso. En particular, la Gobernación de la provincia de Marga Marga indicó que, a la fecha, existen 16 ocupaciones de terrenos ilegales en su territorio.

