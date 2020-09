Iberocumbre 2020: tentación al populismo extremo y los intentos por perpetuarse en el poder marcaron primera jornada de debates

Ciclo de diálogos en favor de la Democracia y la Libertad fue inaugurado por Secretario General de la OEA, Luis Almagro y ex Presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quienes recalcaron la necesidad de no dar tregua a las dictaduras en el continente, fortalecer las instituciones y buscar puntos de convergencia entre los países.

Con un fuerte llamado al diálogo, reflexión y debate virtual que permita mejorar las condiciones de vida, sociales, políticas, económicas, educativas y de salud para toda la región, el anfitrión y senador Francisco Chahuán, dio por inaugurada la "Iberocumbre 2020, líderes por la Democracia y Libertad", pidiendo a todos los participantes un férreo compromiso de unión entre los países para enfrentar los escenarios post pandemia.

"Estamos llamado a poner sobre la mesa nuestros principios y valores que sustentan la Democracia, pero también a darle sentido a la política como un instrumento al servicio de las personas; a ponernos de acuerdo en nuevos pactos sociales colectivos de toda la región por el bien de nuestros países y de sus nuestros habitantes, sin importar los escollos, opresiones o emergencias que se puedan venir en el futuro", argumentó Chahuán.

En la apertura el Secretario General de la OEA, Luis Almagro expuso que el objetivo principal de la defensa de la democracia es no dar tregua ni respiro a las dictaduras del continente, concepto refrendado por el ex Presidente uruguayo Luis Lacalle de Herrera quien además agregó en su presentación conceptos como las unidades nacionales y puntos de convergencia de los países de la región en la búsqueda de una identidad común.

Posteriormente se desarrollaron cinco conversatorios sobre libertad de expresión, transparencia, corrupción, democracia y populismo, este último acaparó las miradas con la participación del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la promotora de derechos humanos cubana, Rosa María Payá y la diputada de Barcelona, Cayetana Álvarez. "Los Gobiernos con tendencias populistas aprovechan las situaciones extremas para imponer sus modelos autoritarios (..) es necesario ser muy firmes y claros en su denuncia para evitar que esas tentaciones deriven en realidades”, expresó la parlamentaria europea.

En el debate se enumeraron varios casos de proyectos o iniciativas de alto nivel de populismo durante los últimos meses, lo cuales pudieran generar secuelas riesgosas en el futuro inmediato.

Otro de los temas tratados, fue los procesos de cambios constitucionales o plebiscitos en medio de la crisis sanitaria, instancia donde se le consultó a Juan Guaidó si el establecimiento de la Asamblea Constituyente en Venezuela, explica o no la actual situación que vive ese país. “Fue un traje a la medida pretendido por el régimen de Chávez, para desinstitucionalizar el país. Se aceptó la reelección indefinida por ejemplo. Es importante que los ajustes y transformaciones respondan siempre a la necesidad de los ciudadanos, del progreso, de la libertad y no de pequeños grupos con interés oscuros, como fue el caso de Venezuela. A ellos no les interesaba el Estado de Derecho ni el respeto por los derechos humanos, simplemente buscaban perpetuarse en el poder y utilizaron esa palanca, en ese momento”.

Consultada, Rosa María Payá, sobre cómo defender las libertades de las personas en Cuba o Venezuela, explicó que "cuando hablamos de totalitarismos o sistemas totalitarios que son directamente comunistas o están relacionados con la izquierda extrema, vienen acompañados de un aparato de propaganda que ha sido muy efectivo. Se ha mentido mucho sobre la realidad de los países y el desafío es mirar a los ciudadanos y mirar la demanda de libertad dejando los prismas ideológicos que nos han impuesto", indicó

Iberocumbre continúa este jueves 10 de septiembre con los conversatorios sobre los escenarios económicos post pandemia, el futuro de los emprendimientos, el rol de la mujer en las sociedades más justas y la educación.

PURANOTICIA