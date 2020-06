Graban y "funan" a Michelle Bachelet en plena calle en Suiza siendo encarada por mujer de origen mapuche

Este domingo se dio a conocer este vídeo grabado presumiblemente el día sábado en donde una mujer de origen mapuche encara a la ex Presidenta y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

Una mujer de origen mapuche se encontró en plena calle de Suiza con la ex Presidenta Michelle Bachelet a quien comenzó a grabar y encararla por la actual situación de los presos mapuches en Chile.

En el registro audiovisual que está disponible en la parte superior de esta nota se puede apreciar que los primeros minutos el dialogo fue bastante distante e incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas advirtió a la mujer que iba a llamar a seguridad.

"Yo puedo llamar a la policía, porque me parece el colmo que usted me interrumpa", dijo Bachelet agregando que "no voy a llamar a la policía suiza, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace, entonces me está agrediendo".

Michelle Bachelet argumentó que iba apurada a una reunión previamente agendada ni que no podía seguir dialogando con la mujer quien seguía grabando el encuentro con la ex mandataria.

"Sé que no hay justicia igual para los mapuche que para el resto. Lo he visto en todas partes del mundo: con los pueblos del mundo generalmente hay mucho prejuicio", dijo la Presidenta.

Por su parte la mujer de origen mapuche le dijo a la ex mandataria que "Usted puede hacer más", ante lo cual Bachelet respondió "Voy a tratar de hacer más. Puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidan que libere a los presos, porque no está en mis manos".

Luego del áspero momento, la Alta Comisionada de Naciones Unidas dijo "mira, te voy a prometer lo siguiente: llegando el lunes a mi oficina, porque tengo que ver todos los antecedentes, voy a organizar todos los elementos y voy a mirar cómo se puede ayudar. Pero yo no puedo prometer hacer algo que no está en mis manos".

Por último la ex Presidenta dijo desconocer lo que estaba sucediendo en el país y de la huelga de hambre que le hace mención la mujer que la encaró en plena vía pública, sobre este punto Bachelet dice "lo que pasa es que cuando tengo tiempo, me meto a ver El Mercurio y no aparece nada de esto, porque yo veo los diarios chilenos. No tengo otra fuente de información".

