Gobierno interino de Bolivia pide "orden de apremio internacional" contra Evo Morales

Acción se generó luego que el senador Iván Moreira (UDI) indicara que Morales iba a participar en una actividad en Chile, cuestión que fue desmentida por el ex Presidente boliviano.

El gobierno interino de Bolivia solicitó a la Interpol activar una orden de captura en contra el ex presidente Evo Morales, quien se encuentra en calidad de refugiado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile.

"Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales por la noticia de Chile", dijo el ministro del Interior del Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo respondió de esta forma al senador Iván Moreira (UDI), quien anunció que Morales tenía previsto asistir este mes a una actividad en nuestro país.

Además, señaló que la orden busca evitar que el ex mandatario "pueda estar andando como Pedro por su casa" en la región.

Además, el ministro interino añadió que Morales debe a la población de Bolivia "muchas explicaciones".

"Lo estamos esperando, que venga, que no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le pasará nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país, eso es importante para nosotros", apuntó.

Pese a la aseveración del senador Moreira, Morales señaló que tampoco había sido invitado de forma oficial al evento.

"No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención", dijo Morales.

Sobre el ex presidente boliviano pesa una orden de captura, emitida por la Fiscalía de Bolivia, por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, tras las denuncias presentadas por el gobierno interino de Jeanine Añez.

PURANOTICIA