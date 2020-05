Futbolista turco confiesa haber asesinado a su hijo contagiado con Covid-19: "No lo quería"

"No lo quería. Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo", reveló Cevher Toktas.

Conmoción existe en Turquía, luego que el futbolista Cevher Toktas, que milita en las divisiones inferiores del Bursa Yildrim Spor, confesara que mató a su hijo de 5 años, luego que se contagiara por coronavirus Covid-19.

El menor de edad ingresó a un hospital con problemas respiratorios producto de la pandemia, momento en que ingresa su padre, quien decide asfixiarlo con una almohada. Tras ello, da cuenta lo hecho a los médicos, que llaman a la policía.

"No lo quería. Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo", reveló el futbolista.

"Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue porque no lo quería. No tengo ningún problema mental", añadió Cevher Toktas.

El deportista, que ya se encuentra detenido, será juzgado por homicidio, arriesgando la pena de cadena perpetua.

