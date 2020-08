Fuerte explosión destruye varias casas en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos

Bomberos de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, informaron sobre una fuerte explosión en uno de los barrios de esta metrópolis norteamericana.

Se sospecha que una fuga de gas habría causado el lamentable hecho, el cual acabó con tres viviendas completamente destruidas.

De acuerdo a la información entregada por autoridades locales, hasta el momento reportan un muerto y varios heridos de gravedad, a los que se suman cuantiosas pérdidas materiales.

El cuerpo de bomberos indicó que un gran número de personas se hallan atrapadas bajo los escombros.

#BCOFD // House Explosion// Multiple units from Baltimore County has been requested to assist Baltimore City Fire Department with a house explosion. ^MJ pic.twitter.com/zUQwrYcJ3K