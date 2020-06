Fiscalía fija fianza de al menos 1 millón de dólares a policía acusado del homicidio de George Floyd

Derek Chauvin, de 44 años, había estado trabajando en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi 19 años, donde se le abrieron al menos 17 investigaciones.

El nombre de Derek Chauvin está indisolublemente unido a la ola de protestas que ha sacudido Estados Unidos.

Su rostro le dio la vuelta al mundo gracias al video que muestra los últimos minutos de vida del afroestadounidense George Floyd.

Chauvin es el agente de policía que durante casi nueve minutos mantuvo impasible su rodilla sobre el cuello de Floyd, manteniéndolo sometido mientras este, en el piso, decía: "No puedo respirar".

El fatal episodio, ocurrido el 25 de mayo, ha trastocado la vida social y política de Estados Unidos, alimentando el debate sobre el racismo y cuestionando la actuación de los cuerpos policiales ante la comunidad afroestadounidense.

Chauvin fue expulsado de la Policía de Minneapolis y fue arrestado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad mientras enfrenta diversos cargos de homicidio.

Este lunes, compareció por videoconferencia por primera vez ante un juez en una sesión en la que -a petición de la Fiscalía- le fue fijada una fianza por US$1,25 millones sin condiciones o por US$1 millón con condiciones, debido a que la gravedad de los cargos en su contra acrecientan el riesgo de fuga.

Su próxima comparecencia ante la justicia fue fijada para el 29 de junio.

En el estado de Minnesota, el cargo de homicidio en segundo grado (second-degree murder) exige a la Fiscalía probar que Chauvin tenía la intención de matar a Floyd o que lo mató mientras llevaba a cabo otro delito. En caso de comprobarse, podría llevar a una pena de prisión de hasta 40 años.

El cargo de homicidio en tercer grado que también enfrenta (third-degree murder) castiga a quienes sin intención de matar realizan actos evidentemente peligrosos para otros que evidencian una "mente depravada, sin respeto por la vida humana". Se castiga con un máximo de 25 años de cárcel.

En cuanto al cargo de homicidio imprudente (second-degree manslaughter), el estatuto de Minnesota establece una pena de prisión de hasta 10 años para quien cause la muerte de otro por negligencia al crear un peligro no razonable y arriesgarse de forma consciente a causar la muerte o un gran daño físico a otra persona.

La Fiscalía presentó también cargos por complicidad e instigación contra los otros tres exagentes que estaban en la escena: Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y J. Alexander Kueng, quienes permanecen detenidos.

Pero, ¿qué se sabe este expolicía cuya actuación ha sacudido a la sociedad estadounidense?

Muchas quejas, pocos castigos

Derek Chauvin, de 44 años, había estado trabajando en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi 19 años.

Durante ese tiempo, se le abrieron al menos 17 investigaciones, según información del departamento de Asuntos Internos de ese cuerpo policial.

Sin embargo, solamente en dos casos hubo consecuencias para él: recibió dos cartas de reprimenda.

En teoría, el cierre de los casos sin sanciones indica que las denuncias no pudieron ser probadas.

Aunque la cifra de 17 denuncias puede parecer elevada para algunas personas, Maria Haberfeld, quien trabaja en temas de entrenamiento y disciplina policial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, destacó que no se trata de una cifra tan alta.

El promedio de quejas presentadas en contra de Chauvin equivale a menos de una por año, una cifra que no es inusual en el caso de los policías que se dedican a patrullar las calles, según explicó la experta a The New York Times.

Pero, ¿en qué consistían estas denuncias?

El informe de la Policía de Minneapolis no revela el motivo de los procedimientos. Sin embargo, Communities United Against Police Brutality (Comunidades unidas en contra de la brutalidad policial), una ONG de Minneapolis que lleva su propio registro sobre las denuncias por abusos policiales, ofrece algo más de información.

Esta organización registra un total de diez casos en los que aparece involucrado Chauvin. En siete de ellos, que según la base de datos de esta ONG terminaron sin aplicación de ninguna medida disciplinaria, no se especifica cuáles eran las causas.

En los otros tres, por los cuales se señala que el ahora expolicía recibió una reprimenda de sus superiores, los motivos son uso de lenguaje y tono humillantes.

La prensa estadounidense ofrece detalles sobre un caso de 2008 en el que Chauvin acudió a un llamado por una denuncia de violencia doméstica y terminó disparando e hiriendo al supuesto agresor, identificado como Ira Latrell Toles.

De acuerdo con la versión de la prensa local, Chauvin entró en el baño de la vivienda y allí forcejeó con Toles, que supuestamente tomó la pistola del policía, quien terminó disparándole en el abdomen mientras forcejeaban.

Entrevistado por la web The Daily Beast, Toles dijo que aquella noche los policías entraron sin anunciarse en el departamento, por lo que él corrió a esconderse en el baño, donde -según su versión- "Chauvin entró y comenzó a darle golpes a los que él respondió de igual manera".

Toles, sin embargo, dice no recordar haber tomado el arma ni el momento en el que le dispararon.

Tras el incidente, según la versión de The Daily Beast, Chauvin y el resto de agentes que participaron fueron puestos en permiso remunerado mientras se realizaba una investigación interna, tras la cual fueron reincorporados al servicio.

Un jefe de seguridad rudo

En paralelo a su trabajo policial, Chauvin trabajó durante unos 16 años como encargado de seguridad de la discoteca El Nuevo Rodeo en Minneapolis, un local donde también tuvo un empleo George Floyd, aunque no está claro si llegaron a conocerse.

Según le contó Maya Santamaría, la expropietaria del local, al diario Star Tribune, Chauvin trabajaba allí casi todos los fines de semana y se convirtió en el principal responsable de la seguridad.

Santamaría aseguró que Chauvin y ella eran amigos, pese a lo cual tuvo que llamarle la atención por quejas de los clientes.

Indicó que Chauvin se volvía rudo con facilidad y que no estaba cómodo los martes, cuando el local se abarrotaba de clientes mayormente afroestadounidenses.

"Yo lo he visto en acción. Lo he visto perderlo (el control) y le ha llamado la atención. Le he dicho que la forma en la que a veces se comporta es innecesaria e injustificada. Él simplemente pierde el control", señaló.

PURANOTICIA // BBC MUNDO