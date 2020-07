Ex canciller argentino promueve trabajo con Chile por los derechos en la Antártica

Jorge Taiana señaló que "si no nos ponemos de acuerdo en la defensa y buscamos alguna forma de trabajar juntos, es claro que los británicos van a tener una ventaja".

Durante el conversatorio que dirigió Marco Enríquez-Ominami, el ex canciller argentino Jorge Taiana, miembro del Grupo de Puebla, abordó la controversia que generó entre Chile y Argentina, la nueva plataforma continental extendida sobre la Antártica y que el presidente Alberto Fernández busca convertir en ley, agregando que la demarcación que fue propuesta por él en 2009 y concedida en 2016 por la Comisión Técnica de la ONU, no debiera producir ninguna situación con Chile pues "no nos hemos apartado de todo lo que está establecido en los tratados, los límites y los acuerdos. Creo no se modifica nada de eso y que no es una buena interpretación si se piensa eso".

Durante su intervención en el taller virtual -que semanalmente realiza el ex candidato presidencial con líderes políticos internacionales- el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado argentino, llamó a centrar la atención en el reclamo por soberanía del Reino Unido sobre el territorio austral, afirmando que ambos países deben encararlo "con mucha profundidad".

"Debemos trabajar en conjunto en relación a nuestros sectores antárticos por la sencilla razón que -como todos sabemos- Argentina y Chile tienen una superposición parcial en el reclamo en el sector antártico que cada país reclama sobre soberanía. Ahí hay un tema de diferencia serio, pero quiero recordarle a los hermanos chilenos y a los propios compatriotas argentinos, que ambos sectores juntos, son exactamente los que reclama Reino Unido", aseveró.

E insistió en que "si no nos ponemos de acuerdo en la defensa y buscamos alguna forma de trabajar juntos en los derechos en la Antártica, es claro que los británicos van a tener una ventaja".

"Todo esto tiene un mayor conversación porque el Tratado Antártico se ha prorrogado, pero comienzan a aparecer los anuncios e incluso los estudios, donde dicen que para el 2030 quizás, Australia o quizás Nueva Zelanda, lo denuncien y entonces se inicie un periodo distinto", continuó Taiana, reiterando su intención de trabajar "para lograr una política conjunta para la Antártica y que esa sea una de las tareas estratégicas que debiera hacer Argentina y Chile si queremos aspirar -en algún momento- a algo más que la investigación científica y el reclamo de los derechos de soberanía que hoy están congelados".

La participación de Taiana en la actividad se suma a la de otros líderes extranjeros, entre ellos, el Coordinador General de la Internacional Progresista, David Adler; la ex ministra del Trabajo de Colombia, Clara López; el ex secretario del Proceso Constituyente español, Juan Carlos Monedero; el ex ministro de Educación de Brasil, Aloizio Mercadante; la ex candidata presidencial por Perú, Verónica Mendoza; su par por Uruguay, Daniel Martínez; la senadora uruguaya Mónica Xavier; y el Director Ejecutivo del Observatorio de América Latina y el Caribe en Science Potilique de París, Gaspar Estrada.

