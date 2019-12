Evo Morales se reunirá con su partido en la frontera entre Argentina y Bolivia para designar a candidatos presidenciales

El ex Mandatario detalló que al encuentro fronterizo acudirán "unos 1.000 dirigentes y delegados", y que habrá representantes del Gobierno argentino, para dar "cierta seguridad".

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), convocarán a un encuentro en la frontera entre Argentina y Bolivia para elegir a su candidato en los próximos comicios presidenciales.

"Esta madrugada decidí convocar a los dirigentes del MAS. Van a venir a Buenos Aires el domingo 29 dirigentes, de los nueve departamentos. Ahí vamos a debatir y vamos a sacar la convocatoria, donde vamos a reunirnos, con seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia, y ahí vamos a elegir nuestro candidato", afirmó Morales.

El ex Mandatario detalló que en el encuentro fronterizo, al que acudirán "unos 1.000 dirigentes y delegados", habrá representantes del Gobierno argentino, con el objetivo de garantizar "cierta seguridad".

"Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera. Me van a acompañar, pero también el Gobierno Nacional de Argentina, para dar cierta seguridad", agregó.

Como posibles candidatos afirmó que "hay muchos" y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina, Jeanine Áñez, promulgara una ley que amplia de dos a 10 días el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria. Una vez que se anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

