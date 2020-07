Donald Trump sugirió postergar las elecciones presidenciales por un supuesto riesgo de fraude

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió vía Twitter postergar las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), 2020 será la elección más IMPRECISA Y FRAUDULENTA de la historia. Será un gran bochorno para Estados Unidos", afirmó.

"¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura???", se preguntó finalmente.

Lamentablemente para Trump las posibilidades de que se posterguen las elecciones son remotas, ya que para ello debería tener la aprobación del Congreso, instancia en la cual los demócratas controlan la Cámara Baja.

El mandatario actualmente se enfrenta a una serie de encuestas y sondeos que lo dan como perdedor en el balotaje contra el demócrata Joe Biden.

Puedes revisar el tuit del mandatario a continuación:

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???