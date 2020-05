Donald Trump "explota" luego que Twitter cuestionara sus publicaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue incluido en la nueva política de verificación de afirmaciones de Twitter. Y es que la red social puso por primera vez un aviso que lleva a una valoración de hechos y publicaciones de la prensa que ofrecen más información sobre el tema.

El primer mensaje en tener esta advertencia fue uno en el que Trump afirmaba que las papeletas de votación por correo no eran confiables en absoluto: "No hay forma (cero) de que las papeletas por correo sean nada menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta", escribió el presidente, al referirse al caso de California.

El gobernador de aquel estado, Gavin Newsom, anunció días antes un plan para votar por correo en las elecciones del 3 de noviembre, algo contra lo que el Comité Nacional Republicano ya presentó una demanda.

Ahora, acompañando al tuit de Trump, Twitter colocó una etiqueta de advertencia con la leyenda en inglés "Obtén los hechos sobre el voto por correo". Desde hace unas semanas, la red social aplica estas advertencias como parte de su nueva política sobre información engañosa en mensajes virales.

Ante esto, Trump acusó a la red social de estar "reprimiendo totalmente la libertad de expresión".

El enlace de Twitter dirige a los usuarios a una página en la que las afirmaciones de Trump sobre las boletas por correo se describen como "sin fundamento". Cita informes sobre el tema de medios como CNN, The Washington Post y otros. Esto es seguido por una sección de "lo que necesitas saber", donde Twitter corrige lo que dice que son afirmaciones falsas del presidente de Estados Unidos.

La compañía ya había anunciado en el pasado que aumentaría la aplicación de etiquetas de advertencia bajo información falsa o engañosa en su sitio, pero no se había visto en tuits del presidente de Estados Unidos. Twitter actualizó sus políticas sobre etiquetas de advertencia a principios de este mes.

En sus tuits posteriores, Trump acusó a la red social de interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. programadas para el 3 de noviembre de 2020. También dijo que la red social estaba dañando la libertad de expresión: "Y yo, como presidente, no permitiré que suceda".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!