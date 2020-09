Congreso de Perú aprueba admisibilidad de moción para destituir al presidente Martín Vizcarra

Si el mandatario es destituido, el jefe del Congreso asumiría el poder por los 10 meses que restan del actual mandato.

El Congreso de Perú admitió una moción de vacancia para iniciar el proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta "incapacidad moral".

La moción de admisibilidad fue aprobada con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones y esta deberá ser votada en los próximos días, según decida el Parlamento.

Bajo ese contexto, la destitución de Vizcarra se dificulta ya que se requieren 87 votos para removier al mandatario.

Este jueves salieron a la luz audios donde el presidente pide a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante, Richard Cisneros.

El Parlamento de Perú abrió una investigación sobre los presuntos contratos irregulares por los que Cisneros recibió 10.000 dólares.

Sobre esto, Vizcarra dijo este mismo jueves en un mensaje por televisión que "no voy a renunciar, no me voy a correr", además de negar cualquier acto ilegal.

Cabe señalar que si el mandatario es destituido, el jefe del Congreso asumiría el poder por los 10 meses que restan del actual mandato.

#PlenoVirtual admite, con 65 votos a favor, la moción 12090, que propone la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

