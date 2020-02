Barack Obama destacó la actual Ley de Etiquetado de Alimentos chilena

El pasado martes 11 de febrero The Guardian en Inglaterra destacó en una publicación la Ley de Etiquetados "Altos en", promulgada por la ex presidenta Michelle Bachelet el año 2016.

El medio británico aseguró que "Chile ha prohibido las ventas (de bebidas azucaradas) en las escuelas y ha adoptado estrictas etiquetas en blanco y negro destinadas a advertir y educar a las familias sobre los peligros para la salud de la comida chatarra y las bebidas para sus hijos".

También destacaron que "las etiquetas del Ministerio de Salud de Chile solo ofrecen las malas noticias: alto contenido de azúcar, alto contenido de sal o alto contenido de grasa. Las bebidas azucaradas, los refrigerios poco saludables y los alimentos envasados deben llevar las etiquetas del frente del paquete".

Asimismo, indicaron que "investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en la Escuela de Salud Pública Global Chapel Hill Gillings, que publicaron en la revista Plos Medicine , descubrieron que las compras de bebidas azucaradas cayeron un 23.7% durante la primera fase de las reformas", siendo los "mayores cambios en la cantidad de bebidas de frutas endulzadas y bebidas lácteas endulzadas compradas".

Este martes, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó en su cuenta de Twitter la legislación promulgada el año 2016, recomendando una publicación de The New York Times sobre la Ley de Etiquetados.

"Aquí hay un par de artículos que vale la pena leer: desde la vivienda hasta la salud, estas historias utilizan datos para explorar los desafíos que enfrentamos y demuestran cómo las soluciones de políticas junto al compromiso cívico pueden marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas", aseguró el ex mandatario norteamericano, junto al link de la noticia mencionada.

Here are a couple of articles that are worth reading — from housing to health, these stories use data to explore challenges we face and demonstrate how policy solutions along with civic engagement can make a real difference in people’s lives.https://t.co/G6EIUwuMqV