Banco Mundial concede préstamo de US$ 245 millones a cinco países latinoamericanos para combatir Covid-19

Organismo destinará US$ 20 millones a Ecuador, Bolivia y Paraguay, respectivamente; US$ 35 millones a Argentina y US$ 150 millones a República Dominicana.

Internacional , Viernes 3 de abril de 2020 a las 07:59 horas