Argentina prorroga cuarentena y pide "mayor responsabilidad" a la población

Presidente Fernández destacó que el país está atravesando "un momento creciente de la circulación del virus"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes una prórroga hasta el 16 de agosto de la cuarentena impuesta el 20 de marzo a causa del coronavirus, junto con pedir a la población "mayor responsabilidad" y "más cuidado".

Fernández destacó que el país está atravesando "un momento creciente de la circulación del virus", en una rueda de prensa junto al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando porque estamos enfrentando a un enemigo invisible en donde el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo, ya que no se encontró todavía una vacuna", manifestó antes de recalcar que "no es una gripe más".

Así, hizo un llamado a respetar las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del virus y alertó que "es muy posible que la tasa de letalidad crezca", según informó la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

Argentina registró este viernes 191.302 personas contagiadas por coronavirus, 5.929 más en las últimas 24 horas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud del país. Además, otras 102 personas fallecieron a causa del COVID-19, alcanzando un total de 3.543.

PURANOTICIA