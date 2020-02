Yu Hui confiesa que ha sido víctima de bullying por el coronavirus: "Me da pena"

El joven que alcanzó el reconocimiento masivo tras su participación en «MasterChef» relató desagradables momentos que ha vivido en Chile por el virus.

Yu Hui Lee, el chino que hace años llegó a Chile y alcanzó el reconocimiento masivo tras participar en «MasterChef» reveló que ha vivido desagradables momentos por culpa del coronavirus.

Al actual integrante de «Sabingo» de Chilevisión, le han hecho bullying por su país de origen y también por el virus.

"Hay flaites que antes me gritaban lo típico, cosas como "chino cu...", y palabras muy feas. Al principio no me enojaba, pero sí me preguntaba... "¿Por qué me dicen eso, si yo no los conozco?". Claro que ahora ya no me importa", reconoció.

Luego contó por qué días atrás hizo un video relatando las malas experiencias que ha vivido.

"Es que yo hice el video porque la otra vez fui a un lugar y escuche cosas como 'este tiene el virus, aléjate', y yo pienso '¿pa' qué dicen esas cosas?". Me han dicho que tengo el virus, y eso es feo", agregó.

Al cocinero le molesta la generalización, ya que dice que no en todo el territorio chino está presente el virus y que también le duelen los memes.

"Es que no entiendo, si solo saben lo que aparece en las noticias y en los videos... ¡No saben de verdad lo que es este virus! Es como que únicamente dicen '¡oooooh, que terrible lo de los chinos!", ¿cachai? La tele solo muestra las cosas malas y los muertos, pero no informa que hay algunos lugares donde no está pasando nada dentro de China. Aparte, los memes me molestan y me dan pena", aseguró.

También se refirió a sus familiares. "El virus es terrible, yo lo sé. Y todos los días hablo con mi mami y me dice que están bien en Shangai, que no es lo mismo que donde está la enfermedad, que es la zona de Wuhan".

Sobre cómo debe reaccionar la gente, Yu Hui asegura que siempre debe ser sin bullying. "Deben hacerlo de otra forma, tienen que pensar en cómo ayudar. De verdad yo creo que todo es mejor si pensamos desde el amor, ¿para qué hacer bullying?".

