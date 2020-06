Yamila Reyna tras caso de Covid-19 en «Bailando»: "Algunos no se están sintiendo bien"

La actriz argentina contó que algunos de sus compañeros en el estelar de Canal 13 tenían síntomas de gripe y resfrío.

Este jueves, Canal 13 informó que un miembro del equipo del programa «Bailando por un sueño» dio positivo al test PCR de Covid-19.

Ante esta situación, se determinó cesar las grabaciones por un tiempo indeterminado y se activaron todos los protocolos establecidos.

Sobre la persona contagiada, indicaron que se encuentra "asintomática, en cuarentena y se estableció una cuarentena preventiva también para sus contactos directos".

Y sobre este hecho se refirió una de sus participantes, la argentina Yamila Reyna, quien conversó con el programa «Intrusos» de Argentina, donde comentó que las últimas grabaciones se llevaron a cabo el pasado viernes.

"Hoy por hoy el programa no puede seguir adelante. El viernes terminamos de grabar, filmamos varios capítulos para poder dejar un back up de avance. Y sí, se decidió parar las grabaciones (...) cayó la Seremi de Salud, donde levantó una multa millonaria a la productora y al canal, entonces decidieron parar para acomodar todo", partió diciendo.

La actriz indicó que había "un par de compañeros" que "no se estaban sintiendo muy bien de salud" ya que tenían síntomas de "gripe y resfrío".

"No quiero alertar, ni quiero dar una noticia errónea, porque en el canal están los test rápidos (...) La productora está ofreciendo a los que se sienten mal o tienen sospechas que se puedan hacer estos test rápidos. El problema de este test es que lo que detecta anticuerpos, no el virus en sí, no es 100% seguro", complementó.

Pero también la comediante realizó una dura crítica al Gobierno. "Las malas decisiones del Gobierno las estamos pagando los que laburamos de este lado de la tele. Estamos entreteniendo y entregando un buen momento cuando el país está muy triste. La sociedad chilena está muy enojada y ese enojo lo vuelca con nosotros que estamos expuestos porque no se pueden sacar la broca con el Gobierno", aseguró

Finalmente, Yamila defendió el regreso del espacio y también a Martín Cárcamo.

"Hoy no es que yo esté defendiendo lo indefendible. Martín Cárcamo, que es el tipo que está poniendo las pelotas en este país, apostando y gastándose lo que no tiene en un programa que, no somos los primeros, vamos segundo siempre; pero es un tipo que está apostando en este país, que está remando contra lo irremable y eso hay que darle valor. Yo tengo la camiseta puesta igual que todos mis compañeros, porque la verdad es que estar en ese lugar no debe ser fácil", cerró.

