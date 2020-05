Yamila Reyna confirma regreso de «Bailando por un sueño» pero no con todos los participantes

La actriz y comediante reveló que el regreso del estelar de Canal 13 será con medidas especiales por la pandemia del Covid-19.

Yamila Reyna confirmó que el suspendido programa «Bailando por un sueño» volverá y que ella también lo hará.

La actriz y comediante reveló esto en conversación con el periodista Hugo Valencia en su programa «Un Café con Hugo», donde agregó que el retorno del estelar será con medidas especiales por la pandemia del Covid-19.

Incluso esto ya fue informado a los participantes, "yo vuelvo... ya es vox populi que sí vuelve. Con muchas reglas extrañas, nuevas... pero volvemos, vamos a dar lo mejor", partió diciendo.

Pero Yamila aseguró que no todos los participantes no volverán, "todos los que viven lejos no van a volver... las reglas nuevas nos van a perjudicar harto a los famosos porque no somos bailarines", agregó.

A pesar de la compleja situación que viven los medios de comunicación por la crisis sanitaria, la comediante aseguró que ha tenido diversas ofertas de trabajo.

"Estoy con el regreso del «Bailando» y estoy por comenzar otro proyecto en Mega que no tiene que ver con la actuación, tiene que ver con otro tipo de programa y tengo invitación a otro programa pero en otro canal, pero tengo problemas de horario, así que tenemos que ver qué hacemos".

Por último, dio a conocer una de sus grandes penas en el marco de la cuarentena que se vive, no ha visto a su madre hace más de dos meses.

"Es terrible. No había podido ir antes por el «Bailando» y una gira de mi show y agarró la cuarentena y psicológicamente te traumas, estamos presos cada uno en su país. Mamá está sola, vive sola en su casa. La última vez que la vi fue en febrero. Mi mamá no está acompañada y eso me desespera y me pone un poco mal", reconoció.

PURANOTICIA