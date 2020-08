Vuelco en caso 'Nano' Calderón: deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel

La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación interpuesta por Fiscalía y el joven dejará de cumplir la medida cautelar en la clínica psiquiátrica El Cedro.

La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la apelación interpuesta por Fiscalía en el caso de Hernán 'Nano' Calderón, por lo que ordenó su traslado a un penal dispuesto por Gendarmería de Chile.

Debido a esto, el imputado por el delito de parricidio frustrado dejará de cumplir la medida cautelar en la clínica psiquiátrica El Cedro, de la comuna de La Reina.

El dictamen lo realizó el tribunal de alzada pasadas las 14:00 horas de este jueves y ahora es Gendarmería la institución que debe resolver a qué cárcel será llevado el hijo de Raquel Argandoña, aunque es probable que sea trasladado a Santiago 1.

La abogada de la Fiscalía Oriente, Pamela Morales, afirmó durante los alegatos que no deberían existir diferencias entre personas famosas y no conocidas.

"No existe una animadversión respecto de este imputado, porque no existe una diferencia de si esta personas es famosa o no famosa. Se tramita de acuerdo a las leyes generales", manifestó.

