Viuda de Roberto Bruce emocionó con emotivo poema en aniversario de su muerte

Andrea Sanhueza recordó a su ex esposo quien era uno de los tripulantes del avión CASA C-212, que se estrelló camino a la Isla Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández.

Este miércoles 2 de septiembre se cumplen nueve años del trágico accidente aéreo del avión CASA C-212, camino a la Isla Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández, en el que fallecieron 21 personas.

Entre los tripulantes se encontraba el querido animador y figura histórica de Televisión Nacional (TVN), Felipe Camiroaga y también el periodista de «Buenos días a todos» Roberto Bruce.

En ese contexto, la viuda del profesional, Andrea Sanhueza, le dedicó un emotivo mensaje utilizando parte del poema «No me he ido» de Dalana Odaia Slipak, lo que emocionó a sus seguidores en redes sociales.

"No me he ido. Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando te ríes? Ese soy yo", partió escribiendo.

"Estoy, créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a dolor. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca", agregó.

Finalmente, el emocionante posteo terminó diciendo. "No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan solo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca... hasta el último día de tu viaje".

