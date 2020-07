Violento diálogo en «Aquelarre» hizo reflexionar sobre la violencia en el pololeo

Una escena protagonizada por Diego (Álvaro Escobar) y Marcelo (Íñigo Urrutia) fue ampliamente en redes sociales.

Desde que «Aquelarre» regresó a la pantallas de TVN se ha transformado en todo un éxito y habitualmente se vuelve uno de los temas más comentados en redes sociales.

Pero en el último capítulo, un violento diáologo entre dos personajes dejó en shock a los televidentes, quienes lanzaron sus críticas en Twitter.

Lo anterior sucedió en una escena protagonizada por Diego (Álvaro Escobar) y Marcelo (Íñigo Urrutia), donde este úlitimo lo recrimina por no actuar frente a la decisión de Emilia (Sigrid Alegría), quien rompió su relación con Diego.

"Yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo, Diego. Si la Carolina me hiciera eso yo la mato y después mato al infeliz que me la quitó", comentó Marcelo.

Ante lo que Diego respondió, "ojala se pudieran arreglar así las cosas", pero que esto no se podía, a lo que su hermano le contestó: "¡Claro que se puede! Pero tení que reaccionar de una buena vez, Diego. No puedes dejar que te humillen de esa manera", fue el diálogo.

La conversación fue ampliamente rechazada y varios televidentes reflexionaron sobre el nivel de violencia y cómo antiguamente estos comentarios eran comunes o estaban naturalizados.

El momento violencia en el pololeo de Marcelo Alfonso. #AquelarreTVN — N. (@NonnyLand) July 28, 2020

#aquelarreTvn harto mal consejo el de Marcelo a Diego poh🤨 si la Carolita me engaña la mató y al tipo tmb 🤨 deberían haber editado esa parte por respeto a tanto #Femicidio (y a hombres tmb)☹ — Gata Pandémica Invernal😸😷☔🐾 #yoapruebo 🌻 (@GataSimple) July 28, 2020

“La mato a ella y mato al wn que me la robo”😳 #AquelarreTVN — Gustavo Perez (@callatetu) July 28, 2020

