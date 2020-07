Viñuela se disculpó en vivo tras criticada 'broma': "Pido perdón por un acto de niñería"

El animador se disculpó en el matinal «Mucho Gusto» de Mega donde aseguró que "jamás he tenido el más mínimo abuso de poder".

José Miguel Viñuela está en el centro de la polémica tras realizar una polémica "broma" a un camarógrafo del matinal «Mucho Gusto» de Mega.

El animador le cortó sin su consentimiento la larga cabellera al trabajador, ganándose las críticas de muchos y motivo por el cuál, la señal emitió un comunicado rechazando el episodio.

Y sobre esto se refirió el propio Viñuela, quien a través de su historias de Instagram ofreció disculpas al afectado y luego le envió un extenso mensaje al sindicato de Mega.

Pero este viernes, el comunicador apareció en el matinal y ofreció sus disculpas en vivo, con documento en mano.

"Estoy súper golpeado con lo que pasó. Para la gente que me conoce sabe que soy una persona que se mueve por su familia, que obra bien y que no trato de hacerle daño a nadie", comenzó diciendo.

"Para mí son todos iguales, desde chico me enseñaron que todos somos iguales y probablemente por eso quise incorporar a la gente que estaba detrás de cámara", agregó, intentando explicar su criticado accionar.

"Pido perdón por un acto de niñería. Quiero dejar en claro que jamás he tenido el más mínimo abuso de poder, no me gustaría tenerlo. Fue una situación lamentable con consecuencias tristes", continuó.

Finalmente, expresó que "quiero pedirle disculpas a José, a los trabajadores de Mega y al equipo de Mucho Gusto. Esto fue un acto puntual y la asumo completamente", sentenció.

