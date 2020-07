Viñuela lanzó noticia familiar que dejó en shock a integrantes de «Mucho Gusto»

El comunicador después de mucho tiempo visitó el estudio del matinal de Mega.

Este martes, José Miguel Viñuela reapareció después de mucho tiempo en el estudio del matinal «Mucho Gusto» de Mega.

"Vengo por un ratito no más", aseguró el comunicador al principio de su intervención, pero finalmente su visita se extendió durate todo el programa.

En el espacio, las conductoras Diana Bolocco y Soledad Onetto le consultaron al ex «Mekano» sobre su cambio físico, momento en que sorprendió al contar que puede que su familia crezca.

"Te pido que no me miras más como un juguete sexual, porque no lo soy, soy un hombre casado, tengo niños y probablemente venga otro en camino", apuntó.

Esto causó sorpresa en los panelistas, por lo que Viñuela volvió a referirse al tema, pero fiel a su estilo.

"No lo habría tenido si 'Pablete' (director del programa) no me hubiese tenido cuatro meses en la casa, sin hacer nada, ¿qué tuve que hacer? Ponerme al día", dijo entre risas.

"Estás hablando en serio que está embarazada (su esposa)", consultó Onetto a lo que el comunicador afirmó que aún falta la confirmación para saber si tendrá un cuarto hijo con su esposa Constanza Lira.

