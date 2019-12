Viñuela calificó como "violencia gratuita" la agresión que sufrió durante despacho

El conductor de «Mucho Gusto» señaló que tuvo problema con vendedores ambulantes de Providencia.

Este lunes, José Miguel Viñuela vivió un incómodo e inesperado momento mientras realizaba un despacho en vivo para el matinal «Mucho Gusto» de Mega.

El comunicador mientras recorría las calles de Providencia para cantar villancicos fue alertado por el camarógrafo que un sujeto se acercaba rápido hacia donde estaban ellos.

El transeúnte intentó quitarle el gorro navideño que Viñuela llevaba puesto, para luego hacer gestos obsenos con sus manos a la cámara.

Ante esta situación, el periodista le dijo, "pero tranquilo, sin agresiones, tranquilo papá". Tras otros comentarios del estudio rechazando lo ocurrido.

Finalmente, el ex «Mekano» en tono de broma señaló que, "estamos transmitiendo el espíritu navideño, pero hay algunas personas que no están muy contentas."

Y sobre esto se refirió en conversación con Publimetro donde sostuvo que, "siempre vamos a la calle y hemos pasado micrófono para que la gente se exprese, pero esto fue violencia gratuita", comenzó diciendo.

Luego agregó que el problema se dio con vendedores ambulantes del sector. "No hubo ni una capacidad de diálogo. Ellos solo querían que nos fuéramos para no mostrarlos (...) eran pocas personas, no la gente en general", cerró.