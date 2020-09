Vanesa Borghi sorprendió con picaronas confesiones sexuales: "Me gusta dominar"

El programa que Martín Cárcamo y Diana Bolocco transmiten a través de Instagram, “Pijama party”, tuvo a Vanesa Borghi como invitada y sus revelaciones dieron mucho que hablar en las redes.

Buscándole el lado amable a la pandemia, se puede decir que ha obligado a todo el mundo a reinventarse y a desarrollar su creatividad. Es así como los rostros de televisión, muchos impedidos de tener la pantalla habitual, se han visto en la necesidad de crear e improvisar espacios para mantenerse vigentes y conectados con su público.

Este es el caso de la conocida dupla formada por Diana Bolocco y Martín Cárcamo, que aunque ya no son compañeros de canal, decidieron reunirse desde julio, a través de las redes y realizar peculiares entrevistas a otros conocidos rostros.

Esta vez fue el turno de la trasandina Vanesa Borghi, que con su espontaneidad y simpatía se robó la película. Fue así como en el momento e n que Martín Cárcamo le preguntaba sobre su vida sexual y si tenía alguna fantasía en el dormitorio, ella, sin tapujos.

"De todo, pero más que lo que le guste a la otra persona, es con lo que yo también me siento cómoda. Porque si voy a sentirme incómoda, no. No me gusta mucho eso de los bailecitos, a mí me gusta llegar con un atuendo, así como de colegiala, de enfermera, de vez en cuando con un látigo si se portó mal (ríe)".

En ese instante, Diana Bolocco lanza una contrapregunta: "¿Y esposas?", a lo que Borghi, totalmente desinhibida, dijo: "No me gusta. Yo soy dominatrix, a mí no me pueden poner esposas, yo domino... A mí me gusta dominar la situación, no me podría poner esposas, me pone muy nerviosa", enfatizó.

