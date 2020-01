Vanesa Borghi reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar por más de un año

La panelista argentina de «Hola Chile» reveló que mantuvo en secreto lo que vivió por mucho tiempo.

Este viernes, en el matinal «Hola Chile» analizaron el caso de una mujer brasileña que perdonó a su pareja, luego de que él, en medio de una discusión intentara asesinarla tras dispararle cinco veces.

En ese contexto es que la panelista Vanesa Borghi relató un complejo episodio de violencia intrafamiliar que vivió durante un largo tiempo.

"Uno pasa a ser como quiere la otra persona. Siente que todo lo que dice la otra persona está bien. No tienes decisión. Esa es tu realidad y pasa a ser tu verdad absoluta", comenzó diciendo la integrante de «Morandé con Compañía».

Luego confesó que de esto jamás hablo y que lo mantuvo oculto, "yo nunca lo hablé hasta que pasó algo muy extremo y mi familia se enteró", agregó.

"Empecé a contar esto porque durante un año y medio sufrí violencia y nadie sabía (...) Yo tampoco me di cuenta que estaba siendo agredida", dijo.

También dio algunos ejemplos de situaciones que se dan el algunas relaciones, "es normal que te digan 'no puedes ponerte eso', 'o puedes hacer eso'. Pasan a ser normales ciertos empujones o zamarreos".

Finalmente, sostuvo que, "nunca me di cuenta. Después de que sucedió todo, y que mi familia de alguna u otra manera me alejó de esta persona... Yo quería morirme porque no estaba con esta persona, llegué a ese extremo, porque él era mi vida. Eso sentía", cerró.

PURANOTICIA