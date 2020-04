Vanesa Borghi fue desvinculada de La Red: "Lo comprendí perfectamente"

La comunicadora argentina se unió como panelistas del matinal «Hola Chile» en julio del año pasado.

En julio de 2019, Vanesa Borghi se sumó a La Red para participar como panelista en el matinal «Hola Chile» que conduce Julia Vial junto a Eduardo de la Iglesia.

Pero la semana pasada el canal privado desvinculó a trabajadores, entre los que se encuentra la comunicadora argentina, quien señaló que entendió la decisión.

"Cuando me informaron lo comprendí perfectamente. Por suerte tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con la gente del matinal y no por teléfono como sé que muchas veces ocurre. Comprendo que el mercado cambia y todos debemos adaptarnos, que no hay presupuesto en muchos programas y distintos canales", comentó en conversación con Página7.

Su estadía en el matinal la considera un "aprendizaje muy grande y la posibilidad de demostrar que puedo más, de desarrollarme en otro ámbito, de crecer profesionalmente".

Lo también integrante de «Morandé con Compañía» de Mega reconoció que lo que más extrañará será a sus ahora ex compañeros.

"Me da mucha pena porque no veré más a mis compañeros y realmente los extrañaré mucho. Es un grupo muy lindo, en el cual se potencian unos a otros. Son realmente un equipo y eso me encanta. Todos reman para el mismo lado", comentó.

A pesar de su salida, Borghi no descarta regresar al canal una vez que pase la situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

"Está abierta la puerta, al menos eso conversamos. Quizá cuando todo esto pase regrese al matinal", agregó.

Finalmente, anunció que prontó se sumará a un nuevo canal, "yo no soy de quedarme de brazos cruzados. Muy pronto me estarán viendo en otra casa televisiva", cerró.

