"Vamos con todo": Rocío Marengo es la primera semifinalista de «MasterChef»

Este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de «MasterChef Celebrity» que ya entró en su recta final.

Y este episodio estuvo marcado por la definición del primer aspirante que ingresó a la semifinales del espacio.

La primera prueba constistió en que Marcello Marrocchino, Natalia Duco, Rocío Marengo y Betsy Camino, tuvieron que preparar un plato pensando en sus seres queridos.

Para su inspiración, cada uno de los participantes recibió una conmovedora carta de sus familiares, lo que causó un momento muy emotivo entre ellos y los jueces.

La modelo cubana leyó una misiva de su madre y hermana, la deportista recibió un conmovedor mensaje de su hermano Luciano, que es chef.

Quien más conmovió fue el periodista, quien leyó una carta de Diego, su esposo, en tanto, al italiano le escribió su nona.

El ganador de esta prueba fue precisamente Marrocchino quien con unos ravioles rellenos de yemas de huevo conquistó a los jueces y ganó el derecho a obtener una ventaja para el desafío final.

Para la segunda prueba, los cinco participantes se trasladaron a un restorán, donde tuvieron que preparar un menú que consistía en dos entradas, dos fondos y un postre.

Como el ganador del desafío anterior fue Marrocchino, él definió los platos para sus compañeros. Esta prueba contó con la presencia de Jorge Rausch, quien los acompañó en la cocina.

Luego de una caótica prueba, los aspirantes fueron felicitados por el chef colombiano, ya que lograron cumplir con todos los platos.

Finalmente, los mejores evaluados fueron César Campos y Rocío Marengo, pero fue la modelo argentina que se transformó en la primera semifinalista del espacio.

"No puedo creer estar dentro de los semifinalistas y ser la primera, pero también me genera más presión. Cuanto más avanzo, más responsabilidad. No puedo hacer papelones. Superé mis expectativas, estoy feliz y vamos con todo", expresó feliz Marengo.

