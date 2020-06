Vale Roth maravilló a sus seguidores tras enseñar su tonificado abdomen

La joven bailarina reveló que entrena todos los días para mantener su figura.

Valentina Roth ha llamado la atención en las redes sociales en las últimas horas por dos motivos. El primero, luego de anunciar que tras casi un año de relación con su pololo Tomás, se fueron a virir juntos.

"Estuvimos ahí por 5 meses y nada que decir, todo muy bien, ¡pero hoy llegó el día! Ya estamos instalados, muy felices, más unidos que nunca. Nos costó demasiado ahorrar y ahorrar ¡y tenemos que seguir ahorrando! Pero bueno, les quería contar", contó la bailarina.

Y luego maravilló a sus seguidores tras publicar un video donde muestra su tonificado abdomen tras un arduo trabajo diario.

"Me he mantenido. Odio pesarme, pero uno se ve en el espejo y va cachando po. Estoy entrenando de lunes a viernes y descanso el finde, escribió la joven, para luego invitar a sus seguidores que se se inscriban a sus clases.

Como era de esperar, el registro se llenó de comentarios donde sus fanáticos aplaudieron la figura de la ex competidora de «Bailando por un sueño».

"Me das tu dieta y ejercicios jajaja porfi", "Eres muy motivadora tanto en la actividad física como en el espíritu de superación, éxito para hoy y siempre", "Me encanta tu cuerpo musculoso, tus abdominales son increíbles, te vi entrenando una vez en el gym y me dejaste impresionado", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores en una publicación que superó las 82 mil reproducciones.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

PURANOTICIA