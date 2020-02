Vale Roth fue confirmada como nueva participante de «Bailando por un sueño»

La joven bailarina confesó que aún no ha entrenado, pero que se "pondrá las pilas urgente".

El nuevo estelar de Canal 13, «Bailando por un sueño», que debutará en marzo y que será conducido por Martín Cárcamo sigue confirmando nombres de sus participantes.

En esta ocasión se anunció que la bailarina Valentina Roth se suma a los concursantes del espacio que se emitirá cuatro días a la semana.

La joven ex integrante de «Calle 7» representará a la Fundación Ganémosle a la calle, que busca llevar talleres deportivos a barrios vulnerables del país, reveló a Fotech.

"Es bacán que cada artista pueda luchar por un sueño (...) mientras sea ayudar a la gente, yo feliz de que salgan de la sociedad de donde están metidos y empiecen a surgir", comentó.

Sobre este nuevo desafío televisivo, aseguró que "estoy súper relajada, igual sigo siendo rebelde y revelada, porque mi esencia no cambia (...) pero ya no me mando cagada tras cagada. Estoy más vieja, no quiero seguir en las mismas. Hay que cambiar", sostuvo.

Luego reveló que aún no se ha preparado, pero ahora "voy a ponerme las pilas urgente. Estoy estresada, no duermo de hecho. Estoy con masajes reductivos, anticelulíticos para la luz que se viene, y me estoy preparando mentalmente. No sé si tomar meditación o algo así para que no entre en un colapso mental", agregó.

