Vale Roth contará la "verdad" sobre video prohibido que involucraría a Alexis Sánchez

A través de redes sociales, la bailarina anunció que revelará esta semana lo acontecido según ella en el 2011.

Vale Roth volvió a sacar a la palestra un hecho que habría ocurrido en 2011 y que involucra al delantero de la Roja y del Inter de Milán, Alexis Sánchez.

Según la bailarina, ella concurrió hasta el domicilio del futbolista donde habrían mantenido relaciones sexuales, para luego pillar a a dos amigos del tocopillano escondidos en un closet, quienes habrían grabado el encuentro íntimo.

Este escándalo fue muy comentado por los programas de farándula de la época, e incluso, traspasó fronteras ya que Alexis a través de un comunicado desmintió lo que denunció Roth.

"Esa historia es FALSA. Nunca en mi vida le falté el respeto, ni a esa persona ni a ninguna otra mujer. Les pido a todos que consideren mi trayectoria y la de la señorita que inventó la historia, y saquen sus propias conclusiones. Ésta es la primera y última vez que voy a referirme a este tema", publicó en aquella oportunidad.

Y sobre este caso, Valentina volvió a referirse a través de redes sociales donde dijo, "me grabó sin mi consentimiento. Tenía a dos hueones en el closet. Después tuvo que hacerse una limpieza de imagen como de cuatro años", aseguró.

"Yo no le tengo odio. Creo que el karma es más grande... para todos. Esta semana voy a contar la verdad. No cobro nada, sí es mi instagram jaja", agregó.

Pero Vale no solamente cargó contra el delantero, sino que también con uno de sus mejores amigos, el ex participante de «Resistiré», Dino Inostroza.

"Nunca he hablado que pasó realmente para que él y el Dino me hicieran tanto daño. ¿Me vas a demandar? Tengo mucha gente que me apaña", avisó.

