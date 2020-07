"Una vez al mes": Ángela Duarte sorprendió con íntima confesión sexual

La ex integrante del reality «Doble Tentación» de Mega habló sin filtro sobre su intimidad en redes sociales.

Ángela Duarte, ex integrante del reality «Doble Tentación» sorprendió a sus fanáticos en redes sociales tras hacer una íntima confesión sexual.

La joven abrió una sesión de preguntas a través de Instagram donde dejó con la boca abierta a sus seguidores tras responder sin censura.

"De cuando que no tienes sexo, y ¿te has masturbado en los últimos días?", le consultaron a la enfermera que respondió sin filtro.

"Una vez al mes aprox me masturbo, no es algo tan seguido, pero si me gusta bastante cuando lo hago", afirmó.

Y luego reveló una extraña oferta que recibió donde le ofrecieron pagar por tener imágenes de sus pies, luego de que le preguntaran de que opinaba sobre el fetiche de los pies.

"Bastante freak pero bueno... en gustos no hay nada escrito. Me han ofrecido dinero por hacer videos jugando con mis pies y tacos, jajaja", cerró.

PURANOTICIA