TVN anunció la fecha de emisión del final de temporada de la nocturna «Hercai»

En diciembre del año pasado, TVN estrenó la teleserie nocturna «Hercai», la que se ha transformado en todo un éxito en sintonía, sin embargo, ya vive su recta final.

La producción protagonizada por Reyyan (Ebru Sahin) y Miran (Akin Akinözü) vive los últimos capítulos de la segunda temporada que ya tiene fecha para su gran final.

La señal estatal confirmó que el último episodio del segundo ciclo se emitirá este miércoles 5 de agosto, luego del noticiero «24 Horas Central».

Cabe señalar que estos serían los últimos capítulos que se verían por un largo tiempo, ya que la tercera temporada aún no se graba en Turquía debido a la pandemia del Covid-19, no obstante, TVN no descarta adquirir la tercera entrega.

